В Казахстане в дикую природу выпустили второго амурского тигра (видео)

31 октября в государственном природном резервате Казахстана «Иле-Балхаш» в дикую природу был выпущен самец амурского тигра по кличке Амур. Он стал второй особью, возвращенной в естественную среду обитания в рамках программы по восстановлению популяции тигров в стране.

Перед выпуском в дикую природу тигр содержался в специальном адаптационном вольере под наблюдением специалистов. Ветеринары проверяли состояние его здоровья, поведение, способность к самостоятельной охоте и реакцию на присутствие людей. Результаты тестов подтвердили готовность Амура к самостоятельной жизни в дикой природе.

Для отслеживания дальнейших перемещений животного на него надели специальный ошейник, подключенный к спутниковой системе. С его помощью специалисты контролируют маршруты передвижения тигра и процесс его адаптации к новым условиям.

В рамках программы первой 31 июля в дикую природу была выпущена самка тигра по кличке Үмид (Умид). По данным специалистов, она хорошо адаптировалась к новой территории и самостоятельно охотится. Еще два тигренка, привезенных в Казахстан, пока остаются под наблюдением экспертов. После достижения необходимого возраста и прохождения соответствующих тестов они также могут быть выпущены в дикую природу.

Отмечается, что тигры не встречались в дикой природе на территории Казахстана более 70 лет. Исторически здесь обитал туранский тигр, однако с середины прошлого века он исчез из-за браконьерства, разрушения естественной среды обитания и сокращения кормовой базы.

В настоящее время в стране реализуется программа по восстановлению популяции тигров в их историческом ареале. Для этого были выбраны амурские тигры, генетически близкие к туранскому тигру. Программа включает в себя не только выпуск животных в дикую природу, но и восстановление их среды обитания и увеличение кормовых ресурсов.