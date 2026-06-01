«Почему я плакала перед зеркалом, считая себя некрасивой» — Зухра Солиева вспомнила о тяжелых временах

·970·Культура
«Почему я плакала перед зеркалом, считая себя некрасивой» — Зухра Солиева вспомнила о тяжелых временах
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В одном из своих интервью актриса Зухра Солиева искренне рассказала о начале своей творческой карьеры и пережитых душевных терзаниях. По ее словам, в начале пути в мире искусства она страдала от низкой самооценки.

Зухра Солиева отметила, что приехала из Самарканда и выросла в семье, где ее очень баловали. Как призналась актриса, жизнь в столице и начало творческого пути дались ей нелегко.

«Я могла бы вернуться обратно. Я избалованная дочь, дома у меня было всё. Были дни, когда я смотрела в зеркало и плакала, спрашивая себя, почему я такая некрасивая. Я даже думала, не вернуться ли мне домой», — поделилась актриса.

Однако позже в ее жизни произошел переломный момент. По словам Зухры Солиевой, участие в проекте «Otalar so‘zi» («Слово отцов») дало ей огромную мотивацию.

«Когда режиссер попросил меня заплакать, я сыграла эту сцену. Тогда они сказали: «Вот это актриса!». В тот момент я впервые поверила в себя и подумала: «Значит, я хорошая актриса», — вспоминает артистка.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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