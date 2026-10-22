Сыну актера Азамата Ахророва исполнилось 3 года (видео)

Актер Азамат Ахроров, известный по ролям в таких фильмах, как «Амиран», «Кайсаргинам» и «Медовый месяц», сообщил, что его сыну Абубакру исполнилось 3 года.

Актер поделился с поклонниками на своей странице в Instagram видео с праздничного дня рождения. На нем запечатлено, как Азамат Ахроров отмечает день рождения сына в кругу семьи. Абубакр задул свечу в виде цифры 3 на специально приготовленном для него торте и попробовал его.

Под видео Азамат Ахроров оставил искренние пожелания: «Мой Абубакр, с 3-летием!»

Подписчики актера также поздравили маленького Абубакра с днем рождения в комментариях, пожелав ему здоровья, счастья и детства, полного радости.