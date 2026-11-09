Певица Гулинур награждена новым нагрудным знаком

·4·Культура
Певица Гулинур награждена новым нагрудным знаком

Хорезмская певица Гулинур Эгамберганова была награждена нагрудным знаком «O‘z kasbining fidoyisi» («Преданный своему делу») от «Научно-исследовательского центра Республики Узбекистан». Артистка поделилась радостной новостью со своими поклонниками, опубликовав несколько фотографий на своей странице в Instagram.

Для справки: Гулинур Эгамберганова родилась 14 ноября 1994 года в Шаватском районе Хорезмской области. К настоящему времени певица завоевала внимание слушателей такими песнями, как «Galmadi», «Devona», «Jazira», «Dardimni», «Yolvora» и «Nishatay».

Получение артисткой новой награды было тепло встречено её поклонниками. В комментариях на её странице в Instagram подписчики поздравляют Гулинур с этим признанием и желают ей ещё больших успехов в творческой деятельности.

Женщина держит в руках сертификат «O‘z kasbining fidoyisi» и памятный знак.
Гулинур ЭгамбергановаПреданный своему делуХорезм
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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