Мартин Скорсезе сделал шаг в мир искусственного интеллекта

Знаменитый режиссер Мартин Скорсезе неожиданно присоединился к стартапу Black Forest Labs, занимающемуся технологиями искусственного интеллекта, в качестве партнера и консультанта. Как сообщает New York Times, живая легенда мирового кино планирует использовать эту технологию исключительно для создания раскадровок. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

«Я сам рисую свои раскадровки уже 70 лет», — сказал режиссер в своем заявлении. Он подчеркнул, что новый инструмент поможет быстрее и эффективнее доносить свои идеи до операторов и художников-постановщиков. Ожидается, что это значительно упростит творческий процесс режиссера.

Компания Black Forest Labs базируется в немецком Фрайбурге, в ней работает около 70 сотрудников. Этот стартап обеспечивает работу функций генерации изображений для таких гигантов, как Adobe, Canva, Microsoft и Meta. В настоящее время рыночная стоимость компании оценивается инвесторами в 3,25 миллиарда долларов.

Интересно, что этот стартап был основан командой, стоявшей за проектом Stable Diffusion. Как пишет Wired, компания недавно отказалась от сотрудничества с xAI Илона Маска. Сообщается, что причиной стали проблемы с безопасностью контента в нейросети Grok.

Такой шаг консервативного творца, как Скорсезе, свидетельствует об изменении отношения к искусственному интеллекту в Голливуде. Хотя режиссер использует технологию в ограниченных рамках, это еще раз доказывает, что интеграция киноиндустрии с ИИ неизбежна.