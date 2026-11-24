Найденные в английском городе Йорк человеческие экскременты эпохи викингов считаются одной из самых необычных исторических находок в мире. Этот остаток, получивший название «Копролит Ллойдс Банк», был обнаружен в 1972 году во время строительства здания банка.

Находка длиной около 20 сантиметров считается одним из самых крупных когда-либо найденных окаменелых человеческих экскрементов. Исследователи установили, что его возраст составляет примерно 1000–1200 лет.

Анализы показали, что люди того времени питались в основном мясом и хлебом. Также в образце были обнаружены следы кишечных паразитов. Это помогает составить представление о рационе питания и санитарных условиях в эпоху викингов.

В настоящее время необычный исторический артефакт выставлен в музее викингов в Йорке. Он является одним из экспонатов, вызывающих большой интерес у посетителей.