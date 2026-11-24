На побережье турецкой Антальи 36-летний дайвер Али Кылыч обнаружил на дне моря закованную в цепи деревянную шкатулку. Внутри нее оказалась кукла из веревок, в которую были воткнуты иголки.

Кылыч, работающий профессиональным дайвером в Анталье уже 14 лет, занимается очисткой морского дна и поиском вещей, утерянных пользователями СУП-бордов. Во время очередного погружения они заметили цепь, зарытую в песок. Когда они потянули за нее, то обнаружили деревянную шкатулку длиной около 1,5 пядей.

На то, чтобы снять цепи и открыть шкатулку, ушло немало времени. Внутри находилась кукла, в голову и различные части тела которой были воткнуты иголки, а сама она была украшена странными символами и надписями. Поискав информацию в интернете, Кылыч пришел к выводу, что это предмет, известный как «кукла вуду».

По словам дайвера, при открытии шкатулки распространился резкий запах, напоминающий серу, и у членов группы на некоторое время заболела голова. Было ли это вызвано запахом или тем, что шкатулка была обработана химическим веществом, пока неизвестно.

Кылыч рассказал, что и раньше находил на морском дне навесные замки, которые некоторые люди бросают в воду для суеверных обрядов. Однако он подчеркнул, что с подобной шкатулкой столкнулся впервые. Кто и с какой целью выбросил находку в море, пока не установлено.