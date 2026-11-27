Новое совместное видео Жавохира Синдарова и Бибисары Асаубаевой привлекло внимание поклонников! (видео)
Шахматисты Жавохир Синдаров и Бибисара Асаубаева снова оказались в центре внимания поклонников благодаря новому видео в социальных сетях. Бибисара опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она запечатлена в очень близком общении с Жавохиром.
На кадрах видно, что оба шахматиста находятся рядом друг с другом в приподнятом и радостном настроении. Их искренние отношения и близость вызвали различные предположения среди подписчиков. Некоторые пользователи в комментариях предполагают, что между ними нечто большее, чем просто дружба.
Бибисара сопроводила видео подписью: «Не только на вершине, но и на каждом этапе пути 4». Смысл этой фразы также вызвал интерес у фанатов. Пользователи по-разному интерпретируют то, на что именно она намекает.
На данный момент официальных комментариев об отношениях между шахматистами не поступало. Поэтому предположения в социальных сетях не являются подтвержденной информацией.
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