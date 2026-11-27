Шахматисты Жавохир Синдаров и Бибисара Асаубаева снова оказались в центре внимания поклонников благодаря новому видео в социальных сетях. Бибисара опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она запечатлена в очень близком общении с Жавохиром.

На кадрах видно, что оба шахматиста находятся рядом друг с другом в приподнятом и радостном настроении. Их искренние отношения и близость вызвали различные предположения среди подписчиков. Некоторые пользователи в комментариях предполагают, что между ними нечто большее, чем просто дружба.