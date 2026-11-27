В Ташкенте предлагается установить ежемесячную плату за услуги по вывозу бытовых отходов в размере 11 200 сумов на одного человека. В эту сумму включен налог на добавленную стоимость.

Также планируется повышение тарифов на вывоз мусора для предпринимателей. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Напомним, что в последний раз стоимость услуг по вывозу мусора в столице повышалась в апреле 2024 года.