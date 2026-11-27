В Ташкенте могут повысить стоимость услуг по вывозу мусора
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В Ташкенте предлагается установить ежемесячную плату за услуги по вывозу бытовых отходов в размере 11 200 сумов на одного человека. В эту сумму включен налог на добавленную стоимость.
Также планируется повышение тарифов на вывоз мусора для предпринимателей. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Напомним, что в последний раз стоимость услуг по вывозу мусора в столице повышалась в апреле 2024 года.
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