В Великобритании 33-летний Энтони Уильямс был признан виновным в покушении на убийство 14 человек в результате нападений, совершенных в поезде, следовавшем в Лондон, и в других местах. Об этом сообщила Транспортная полиция Великобритании (Бритиш Транспорт Полике).

Сообщается, что инциденты произошли 31 октября и 1 ноября 2025 года. Уильямс нападал на людей в Питерборо и Лондоне, а также в поезде, направлявшемся в Лондон. Всего пострадали 14 человек, среди которых двое подростков.

В суде было отмечено, что во время нападения в поезде пассажиры и сотрудники вагона пытались защитить окружающих и остановить нападавшего. В результате инцидента несколько человек получили тяжелые травмы. Все пострадавшие остались живы.

Уильямс признал факт совершения нападений, но отрицал наличие умысла на убийство. Сторона защиты заявила, что он находился в состоянии острого психоза, связанного с шизофренией. В суде обсуждалось его психическое состояние и то, был ли он способен сформировать умысел на убийство людей.

Также стало известно, что до совершения нападений Уильямс обращался к своему семейному врачу с жалобами на ухудшение психического состояния. После инцидента было начато расследование по факту оказанной ему медицинской помощи и возможных упущений при проверке предыдущих событий.

26 ноября, по завершении шестинедельного судебного процесса, коллегия присяжных признала Энтони Уильямса виновным в покушении на убийство 14 человек. Приговор ему будет вынесен позднее.