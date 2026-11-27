Хаби Лейм родился 9 марта 2000 года в городе Дакар, Сенегал. Когда ему исполнился год, он вместе с семьей переехал в Италию и вырос в городе Кивассо недалеко от Турина.

Один из самых популярных ТикТок-блогеров в мире Хаби Лейм оказался в центре внимания не только благодаря своим необычным видео, но и полученному религиозному образованию. В жизни 26-летнего блогера с сенегальско-итальянским гражданством изучение Корана занимает важное место.

В 14 лет родители отправили его в школу Корана в Сенегале, где он получил религиозное образование. В некоторых источниках отмечается, что Хаби Лейм является хафизом, выучившим Коран наизусть.

В 2020 году, потеряв работу на заводе из-за пандемии, он начал публиковать видео в TikTok. Его ролики, в которых он без слов, просто и с юмором реагировал на сложные жизненные ситуации, за короткое время завоевали внимание миллионов зрителей.

Сегодня Хаби Лейм считается одним из самых популярных ТикТок-блогеров в мире. Его жизненный путь показывает, что даже за интернет-славой личные ценности и вера человека играют важную роль.