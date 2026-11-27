Страшное наводнение в Бразилии: новорожденный ребенок спасен
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- Во время сильного наводнения в штате Парана новорожденный ребенок был чудесным образом спасен в городе Санту-Антониу-ду-Судуэсти.
- Из-за нехватки лодок спасатели и родители уложили младенца в детскую ванночку и с помощью веревки доставили его в безопасное место.
- В настоящее время состояние ребенка стабильное и его жизни ничего не угрожает.
Во время сильного наводнения в штате Парана на юго-западе Бразилии новорожденный ребенок был чудесным образом спасен из затопленного дома. Инцидент произошел в городе Санту-Антониу-ду-Судуэсти, расположенном на границе с Аргентиной.
Детали спасательной операции: вместо лодки — детская ванночка и веревка
В результате непрекращающихся ливней уровень воды стремительно поднялся, полностью окружив дом, в котором находился младенец. Из-за нехватки спасательных лодок в этом районе аргентинские пожарные, местные спасатели и соседи решили немедленно воспользоваться подручными средствами:
Необычный метод спасения: Спасатели уложили младенца в водонепроницаемую детскую ванночку, привязали ее прочной веревкой и осторожно доставили по воде в безопасное место.
Участие родителей: В сложном процессе спасения принимали непосредственное участие и родители ребенка.
Состояние младенца: Как сообщают местные СМИ, в настоящее время состояние ребенка стабильное и хорошее, его жизни ничто не угрожает.
Общая ситуация и масштаб ущерба в штате Парана
Наводнения в регионе продолжаются уже вторую неделю подряд после сильных дождей. По данным службы гражданской обороны штата, последствия стихийного бедствия весьма серьезны:
Показатели
Детали ущерба и ситуации
Масштаб чрезвычайного положения
Чрезвычайное положение объявлено в около 40 городах штата Парана
Ущерб в Санту-Антониу-ду-Судуэсти
В результате разлива рек пострадали 340 человек и повреждено 150 домов
Жертвы и эвакуация
В результате наводнений погибли шесть человек, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома
Как вы считаете, насколько решающую роль в спасении человеческих жизней во время подобных чрезвычайных стихийных бедствий играют сплоченность и находчивость соседей и спасателей?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за последними резонансными событиями в мире!
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