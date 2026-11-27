Во время сильного наводнения в штате Парана на юго-западе Бразилии новорожденный ребенок был чудесным образом спасен из затопленного дома. Инцидент произошел в городе Санту-Антониу-ду-Судуэсти, расположенном на границе с Аргентиной.

Детали спасательной операции: вместо лодки — детская ванночка и веревка

В результате непрекращающихся ливней уровень воды стремительно поднялся, полностью окружив дом, в котором находился младенец. Из-за нехватки спасательных лодок в этом районе аргентинские пожарные, местные спасатели и соседи решили немедленно воспользоваться подручными средствами:

Необычный метод спасения: Спасатели уложили младенца в водонепроницаемую детскую ванночку, привязали ее прочной веревкой и осторожно доставили по воде в безопасное место.

Участие родителей: В сложном процессе спасения принимали непосредственное участие и родители ребенка.

Состояние младенца: Как сообщают местные СМИ, в настоящее время состояние ребенка стабильное и хорошее, его жизни ничто не угрожает.

Общая ситуация и масштаб ущерба в штате Парана

Наводнения в регионе продолжаются уже вторую неделю подряд после сильных дождей. По данным службы гражданской обороны штата, последствия стихийного бедствия весьма серьезны:

Показатели Детали ущерба и ситуации Масштаб чрезвычайного положения Чрезвычайное положение объявлено в около 40 городах штата Парана Ущерб в Санту-Антониу-ду-Судуэсти В результате разлива рек пострадали 340 человек и повреждено 150 домов Жертвы и эвакуация В результате наводнений погибли шесть человек, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома

Как вы считаете, насколько решающую роль в спасении человеческих жизней во время подобных чрезвычайных стихийных бедствий играют сплоченность и находчивость соседей и спасателей?

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