Блогер Муборак Абдуллаева поделилась радостной новостью. Сегодня, 28 ноября, на своей странице в Instagram она сообщила, что у нее состоялась помолвка (фотиха).

Блогер опубликовала видео, на котором она запечатлена на фоне декораций, специально украшенных для церемонии помолвки в голубых и красных тонах. К видео она добавила подпись «28.11.2026 День помолвки», поделившись этим радостным событием со своими подписчиками.

Поклонники и подписчики Муборак Абдуллаевой в комментариях поздравляют её с этим радостным событием и оставляют теплые пожелания.

Для справки: Муборак Абдуллаева родилась 26 марта 1998 года в городе Ташкенте.