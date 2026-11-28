Утром 27 ноября 2026 года в перуанском регионе Кальяо (Каллао) вооруженные преступники в масках совершили нападение на бронированный автомобиль, перевозивший ценный груз. Инцидент произошел около 06:30 по местному времени на трассе Коста-Верде (Коста Верде), ведущей к международному аэропорту имени Хорхе Чавеса недалеко от столицы Лимы.

Более 30 выстрелов: как было совершено нападение?

По имеющимся данным, от 8 до 10 грабителей в масках на нескольких автомобилях заблокировали путь черному бронированному внедорожнику. После этого преступники произвели более 30 выстрелов по транспортному средству, разбили стекла и похитили чемоданы и сумки, в которых находились золотые слитки и ювелирные изделия.

В результате перестрелки двое человек, находившихся в машине — 29-летний гражданин Индии Виджай Паграни Иза и 35-летняя гражданка Перу Мари Натали Миранда Эспиноза — получили ранения. Они были экстренно госпитализированы, на данный момент их состояние оценивается как стабильное.

Полицейское расследование и важные улики

Национальная полиция Перу (ПНП) начала специальную операцию по поимке грабителей. По факту происшествия известны следующие подробности:

Показатели Официальные и предварительные данные Дата, время и место 27 ноября 2026 года, 06:30 — регион Кальяо, трасса Коста-Верде (дорога к аэропорту Хорхе Чавеса) Количество грабителей и метод 8–10 человек в масках на нескольких машинах заблокировали дорогу и произвели более 30 выстрелов по броневику Похищенный груз Чемоданы и сумки с золотыми слитками и ювелирными изделиями (точная стоимость устанавливается) Пострадавшие Виджай Паграни Иза (29 лет, Индия) и Мари Натали Миранда Эспиноза (35 лет, Перу) — состояние стабильное Важные улики следствия Установлен государственный номер одного из автомобилей, участвовавших в нападении (ранее фигурировал в делах о торговле оружием и покушениях), найдены мобильные телефоны, брошенные во время бегства

Как вы считаете, не свидетельствует ли столь организованное и дерзкое ограбление на крупной магистрали, ведущей к международному аэропорту, о необходимости усиления мер безопасности?

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