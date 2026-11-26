В семье блогера Гулзоды Абдуллаевой, известной в Instagram под псевдонимом Chechenka, произошло радостное событие. Она сообщила, что сегодня родила четвертого ребенка.

Блогер поделилась этой новостью на своей странице в Instagram, объявив, что у нее родился сын. Она опубликовала фотографию с малышом, разделив этот счастливый день со своими подписчиками.

«Альхамдулиллях. Благодарю Аллаха, который в четвертый раз даровал мне статус матери. 26.11.2026», — написала Гулзода Абдуллаева.

В комментариях подписчики поздравляют блогера с рождением четвертого ребенка, желая новорожденному здоровья и счастья.

Мы также присоединяемся к поздравлениям Гулзоды Абдуллаевой с этим радостным событием и желаем малышу долгой жизни, благополучия и счастливого будущего.