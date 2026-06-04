Депутат подал в суд на Маска из-за создания поддельных изображений через Grok

·42·Мир
Депутат подал в суд на Маска из-за создания поддельных изображений через Grok

Член британского парламента Джесс Асато подала иск против компании xAI, принадлежащей Илону Маску. По ее словам, с помощью платформы искусственного интеллекта Grok были созданы ее поддельные и аморальные изображения.

Асато, депутат от Лейбористской партии, утверждает, что подобный контент, созданный через Grok, нанес вред тысячам женщин и детей.

По мнению депутата, эта ситуация не является случайностью или простым неправильным использованием, а представляет собой следствие решений, принятых создателями платформы.

Согласно данным, после того как в январе 2026 года Асато раскритиковала работу Grok, в социальных сетях распространились ее поддельные фотографии.

Она подала иск в Высокий суд Лондона о нарушении законов о защите персональных данных и вторжении в частную жизнь. Компания xAI пока не дала официальных комментариев по поводу этого иска.

Илон МаскДжесс АсатоxAIGrokЛондон
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Реакция Лаврова на заявление госсекретаря США по УкраинеВчера, 18:07На Эвересте нашли живым мужчину, который 6 дней провел без еды и кислородаВчера, 17:51Возле Енакиево совершена атака на пассажирский автобус с помощью дронаВчера, 16:21В 5300-летней мумии обнаружены опасные микроорганизмыВчера, 14:12Неожиданный инцидент: женщина заехала на машине на рельсы метроВчера, 13:42Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявлениеВчера, 12:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с трагедией в Китае
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами