Депутат подал в суд на Маска из-за создания поддельных изображений через Grok

Член британского парламента Джесс Асато подала иск против компании xAI, принадлежащей Илону Маску. По ее словам, с помощью платформы искусственного интеллекта Grok были созданы ее поддельные и аморальные изображения.

Асато, депутат от Лейбористской партии, утверждает, что подобный контент, созданный через Grok, нанес вред тысячам женщин и детей.

По мнению депутата, эта ситуация не является случайностью или простым неправильным использованием, а представляет собой следствие решений, принятых создателями платформы.

Согласно данным, после того как в январе 2026 года Асато раскритиковала работу Grok, в социальных сетях распространились ее поддельные фотографии.

Она подала иск в Высокий суд Лондона о нарушении законов о защите персональных данных и вторжении в частную жизнь. Компания xAI пока не дала официальных комментариев по поводу этого иска.