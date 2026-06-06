Родригес подвергся критике за то, что обидел дочь президента Колумбии

·65·Мир
Родригес подвергся критике за то, что обидел дочь президента Колумбии

Ажиотаж вокруг чемпионата мира 2026 года в Южной Америке достигает пика. Однако в лагере сборной Колумбии перед турниром возник неожиданный и неприятный социально-политический конфликт. В настоящее время общественность страны и пользователи социальных сетей активно и резко обсуждают поведение капитана и звезды сборной Хамеса Родригеса на церемонии проводов команды в США.

Официальное мероприятие по проводам футболистов, отправляющихся защищать честь страны, было организовано на государственном уровне.

Официальная церемония проводов и национальные традиции

Во время торжественной церемонии президент Колумбии Густаво Петро встретился с футболистами и лично вручил им национальный флаг, являющийся высшим государственным символом, а также традиционные шляпы «вуэльтао» — символ местной культуры, перед их отъездом за океан. Мероприятие, начавшееся в очень приподнятом настроении, завершилось неожиданным инцидентом.

Родригес подвергся критике за то, что обидел дочь президента Колумбии

Фото: Геттй Имагес

Видеоролик, широко распространившийся в социальных сетях и набравший миллионы просмотров за короткое время, запечатлел следующую неприятную ситуацию:

  • Просьба девочки: Младшая дочь президента Антонелла Петро присутствовала на мероприятии и попросила своего кумира Хамеса Родригеса сфотографироваться с ней на память.

  • Холодность звезды: Однако футболист, известный своими волшебными играми на поле, почему-то не остановился и, словно не заметив искренних просьб девочки, продолжил свой путь, совершенно не обращая на нее внимания.

  • Расстроенное лицо: На распространенных кадрах четко видно, как после того, как Родригес равнодушно прошел мимо, выражение лица Антонеллы заметно изменилось: стало ясно, что она сильно расстроилась и упала духом.

Споры и возмущение в социальных сетях

Это видео вызвало настоящий вулкан дебатов в Колумбии. Болельщики и представители местных СМИ разделились на два лагеря:

Позиции сторон

Выражаемые мнения и реакции

Строгие критики

Обвиняя Хамеса в высокомерии, они подчеркивают, что пренебрежение чувствами ребенка, особенно дочери главы государства, совершенно не соответствует статусу звезды.

Оправдывающие и защитники

Они предполагают, что футболист в тот момент был сильно взволнован, отвлечен или действительно не услышал голос девочки из-за шума.

Контекст ситуации: Естественно, что такое психологическое давление и критика в социальных сетях перед чемпионатом мира становятся дополнительной нагрузкой для лидера сборной. Однако статус звезды требует внимательного отношения к простым и искренним болельщикам, особенно к детям, в любой ситуации. Для Хамеса Родригеса важно как можно скорее дать комментарии по этому недоразумению и, возможно, отдельно встретиться с Антонеллой, чтобы сгладить ситуацию, что крайне важно для стабильности внутренней атмосферы в колумбийском футболе.

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Хамес РодригесКолумбияГуставо ПетроАнтонелла ПетроСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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