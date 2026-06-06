Отвлечение украинских дронов: Россия красит грузовики в зебру

·130·Мир
Отвлечение украинских дронов: Россия красит грузовики в зебру

В истории мировых военных конфликтов новые технологии, особенно использование искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов (дронов), ежедневно порождают новые методы и тактики. Сегодня на линии фронта идет настоящая «битва умов» не только в области вооружений, но и в сфере маскировки и обмана алгоритмов ИИ (искусственного интеллекта). Авторитетное немецкое издание «Bild» сообщает, что российские вооруженные силы начали неожиданно менять внешний вид своих транспортных средств снабжения с целью защиты от украинских дронов.

На фотографиях, распространяемых в социальных сетях и военными блогерами, запечатлено, как основные рабочие лошадки российской армии — военные грузовики «КамАЗ» и «Урал» — отказываются от обычных камуфляжных расцветок и окрашиваются в черно-белые полоски.

Стратегия обмана алгоритмов искусственного интеллекта

В основе этого уникального и необычного метода лежит план обмана современных технологий. Военные эксперты объясняют ситуацию следующим образом:

  • Сбой алгоритмов: Самые современные дроны, используемые украинской армией, работают на базе искусственного интеллекта и распознают цели по их техническим контурам (форме).

  • Эффект контрастных линий: Высококонтрастные белые и черные полосы, нанесенные на корпус автомобиля, могут серьезно помешать алгоритмам цифровых систем правильно определить форму объекта и идентифицировать его как грузовик.

Однако эффективность такого примитивного метода маскировки вызывает большие споры в военном мире. Дело в том, что современные беспилотные устройства ищут цели не только с помощью обычных оптических камер. Они оснащены мощными тепловизорами (устройствами, чувствительными к теплу) и другими специальными датчиками, способными обнаруживать тепло, исходящее от двигателя автомобиля, на расстоянии.

Настроения на передовой и война снабжения

Украинское военное командование отреагировало на эту новость довольно иронично и решительно. Ответственный офицер Украины Николай Колесник прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Пусть они рисуют на своей технике зебр, страусов или носорогов — независимо от того, что они нарисуют, мы все равно обнаружим цель и уничтожим ее».

В настоящее время Вооруженные силы Украины проводят масштабные операции, направленные на отрыв российской армии от системы снабжения и логистики. Эти действия активно ведутся не только на линии столкновений, но и в приграничных районах внутри России.

Ослабление логистики означает остановку наступления

Важность цепочки снабжения в военных действиях отражена в следующей краткой аналитической таблице:

Направление операции

Способ военных действий

Ожидаемый результат и цель

Логистика и снабжение

Уничтожение грузовиков, техники для перевозки топлива и боеприпасов.

Лишение военных подразделений на фронте необходимых средств.

Линия фронта

Снижение активности противника из-за сокращения снабжения.

Значительное снижение глобальных наступательных действий и давления.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также отметил важность этой тактики, особо подчеркнув: «Чем больше и безжалостнее будет уничтожаться российская военная логистика, тем быстрее будут ослабевать и сокращаться их наступательные действия на фронте».

Комментарий Замин: Этот случай еще раз доказывает, что современные войны превратились не только в борьбу физической силы, но и в противостояние высоких технологий и алгоритмов ИИ. Окраска машин в цвета шкур животных может частично отвлечь дроны, но в эпоху развитых тепловых датчиков и радаров этот метод не прослужит долго. Разрыв цепочек снабжения на фронте может кардинально изменить направление общих военных действий в ближайшем будущем. Мы продолжаем внимательно следить за процессами.

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РоссияУкраинаBildКамАЗУрал
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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