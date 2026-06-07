Израиль обвинили в прослушке разговоров официальных лиц США

·48·Мир
Израиль обвинили в прослушке разговоров официальных лиц США

Сообщается, что Израиль прослушивал телефонные разговоры специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и официального лица Пентагона Элбриджа Колби. Об этом сообщило издание Те Нью-Йорк Тимес со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние недели США повысили уровень угрозы контрразведки со стороны Израиля до одного из самых высоких. В Вашингтоне есть подозрения, что Израиль мог следить за контактами США с Ираном.

Как пишет НЙТ, руководство двух стран заранее знало о взаимной разведывательной деятельности. Однако, по словам официальных лиц США, попытки Израиля узнать позицию Вашингтона по переговорам с Ираном «вышли за допустимые пределы».

Посольство Израиля опровергло эту информацию, подчеркнув, что страна не ведет разведывательную деятельность против американских официальных лиц.

ИзраильДональд ТрампThe New York TimesИранПентагон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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