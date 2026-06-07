При пожаре в отеле в Индии погиб гражданин Узбекистана

Сообщается, что среди жертв пожара в отеле в Нью-Дели, Индия, есть один гражданин Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в отеле в районе Малвия Нагар погибли 21 человек.

По словам представителя Министерства иностранных дел Индии Рандхира Джайсвала, среди погибших 13 иностранных граждан. Это граждане Мозамбика, Нигерии, Кыргызстана, Узбекистана, Бангладеш, Либерии, Конго и Ирака.

Кроме того, в результате инцидента пострадали более 20 иностранцев. Индийская сторона оказывает необходимую помощь в сотрудничестве с посольствами погибших и пострадавших.