Отец и дочь в Англии одновременно окончили медицинский вуз

Саймон Рейнольдс и его дочь Эмили Франклин, проживающие в городе Таунтон в Англии, успешно завершили высшее медицинское образование одновременно. Они вместе окончили Многопрофильный университетский центр Сомерсета, чем привлекли внимание общественности. Об этом сообщило издание «Лифехакер».

В настоящее время Саймон Рейнольдс и Эмили Франклин работают в различных направлениях медицинской службы в Фонде НХС Сомерсета.

По словам 31-летней Эмили Франклин, обучение вместе с отцом стало для нее незабываемым и уникальным опытом. Она отметила, что совместная учеба помогла им лучше понимать друг друга и сохранять баланс между занятиями, работой и личной жизнью.

«Наши отношения с отцом всегда были хорошими. Но наличие рядом человека, который понимает, как сложно совмещать работу, семью и учебу, дает особую силу», — говорит Эмили Франклин.

Саймон Рейнольдс признался, что вернуться к студенческой жизни после длительного перерыва было непросто. Хотя он работает в системе здравоохранения уже почти 20 лет, по его словам, изначально он опасался начинать учебу.

По его словам, он несколько раз думал бросить учебу. Однако благодаря поддержке дочери и однокурсников он решил продолжить обучение.

«Я несколько раз думал бросить учебу. Но Эмили и мои одногруппники поддерживали меня. Присутствие дочери рядом стало для меня большой помощью. Воспитывая двоих детей, Эмили достигла результатов, которые действительно вызывают восхищение», — сказал Саймон Рейнольдс.

Эмили Франклин выразила удовлетворение тем, что ее отец преодолел все трудности и опасения, подчеркнув, что этот случай показывает: никогда не поздно начинать осваивать новые знания и навыки.

По мнению руководителя отделения психиатрической помощи Джеза Игла, взаимная поддержка отца и дочери в процессе обучения стала вдохновляющим и позитивным примером для всей команды.