Бывший президент Южной Кореи приговорен к 30 годам тюрьмы

·1·Мир
Бывший президент Южной Кореи приговорен к 30 годам тюрьмы

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к 30 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по делу, связанному с отправкой дронов в Северную Корею.

Сообщается, что бывший глава государства обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и содействии враждебной стороне.

Прокуратура подчеркнула, что действия Юн Сок Ёля обострили ситуацию в регионе и создали серьезную угрозу национальной безопасности.

Бывший президент отвергает предъявленные ему обвинения. На данный момент возможны дальнейшие правовые процессы по приговору.

Южная КореяЮн Сок ЁльСудПолитикаНовости
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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