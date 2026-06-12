Бывший президент Южной Кореи приговорен к 30 годам тюрьмы

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к 30 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по делу, связанному с отправкой дронов в Северную Корею.

Сообщается, что бывший глава государства обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и содействии враждебной стороне.

Прокуратура подчеркнула, что действия Юн Сок Ёля обострили ситуацию в регионе и создали серьезную угрозу национальной безопасности.

Бывший президент отвергает предъявленные ему обвинения. На данный момент возможны дальнейшие правовые процессы по приговору.