Тайна 9-тысячелетней пещеры, хранящей первые следы человечества

·3·Мир
Тайна 9-тысячелетней пещеры, хранящей первые следы человечества

Куева де лас Манос, или «Пещера рук», расположенная в бескрайних степях аргентинской Патагонии, считается одним из самых древних и загадочных памятников искусства в истории человечества. Это место — уникальное историческое наследие, где на каменных поверхностях запечатлены жизнь, охотничьи традиции и мировоззрение людей, живших тысячи лет назад. Пещера имеет историю более 9 тысяч лет, а тысячи отпечатков рук, сцены охоты и различные символы свидетельствуют о первых художественных проявлениях человечества. В 1999 году она была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это место, расположенное на тихих и просторных просторах Патагонии, — не просто туристическая достопримечательность, а исторический музей под открытым небом. Отпечатки рук на скалах интерпретируются как символические следы древних людей, говорящие: «Я был здесь». Туристы посещают пещеру только в сопровождении гида по специальным деревянным настилам, что помогает сохранить древние рисунки. Во время экскурсии специалисты делятся интересными фактами о значении изображений и методах их создания.

Природа вокруг пещеры также необычайно привлекательна. Прогулка вдоль каньона реки Пинтурас, переход через реку и путь к входу в пещеру приносят особое удовольствие. Кроме того, разноцветные скалы — розовые, желтые и оранжевые — в районе Тьерра-де-Колорес идеально подходят для легких пеших прогулок и фотосессий. Близлежащий парк Патагония обогащает путешествие дикой природой, местной фауной и вечерними программами наблюдения за звездами.

Добраться до этого места непросто, но увлекательно. Сначала нужно долететь до Буэнос-Айреса, а затем отправиться в Патагонию. Ближайший населенный пункт — город Перито-Морено, от которого до пещеры около 117 км. Путь проходит по знаменитой трассе Рута 40 или через Бахо-Караколес, а последний участок состоит из гравийной и грунтовой дороги, требующей осторожности. Лучшее время для поездки — весенние и летние месяцы с октября по апрель, так как зимой сильные морозы и снег затрудняют проезд.

АргентинаПатагонияПещера рукЮНЕСКОБуэнос-Айрес
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Илон Маск стал первым в истории триллионеромИлон Маск стал первым в истории триллионеромСегодня, 08:56Бывший президент Южной Кореи приговорен к 30 годам тюрьмыБывший президент Южной Кореи приговорен к 30 годам тюрьмыСегодня, 08:33Эрдоган посоветовал журналистке не откладывать замужествоЭрдоган посоветовал журналистке не откладывать замужествоСегодня, 06:54Трамп объявил о плане захвата главного нефтяного терминала ИранаТрамп объявил о плане захвата главного нефтяного терминала ИранаВчера, 18:48Болельщики Кот-д’Ивуара не смогли попасть в США из-за визовых ограниченийБолельщики Кот-д’Ивуара не смогли попасть в США из-за визовых ограниченийВчера, 14:46Путин подписал закон об аресте имущества россиян, находящихся за рубежомПутин подписал закон об аресте имущества россиян, находящихся за рубежомВчера, 11:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал