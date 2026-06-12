Тайна 9-тысячелетней пещеры, хранящей первые следы человечества

Куева де лас Манос, или «Пещера рук», расположенная в бескрайних степях аргентинской Патагонии, считается одним из самых древних и загадочных памятников искусства в истории человечества. Это место — уникальное историческое наследие, где на каменных поверхностях запечатлены жизнь, охотничьи традиции и мировоззрение людей, живших тысячи лет назад. Пещера имеет историю более 9 тысяч лет, а тысячи отпечатков рук, сцены охоты и различные символы свидетельствуют о первых художественных проявлениях человечества. В 1999 году она была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это место, расположенное на тихих и просторных просторах Патагонии, — не просто туристическая достопримечательность, а исторический музей под открытым небом. Отпечатки рук на скалах интерпретируются как символические следы древних людей, говорящие: «Я был здесь». Туристы посещают пещеру только в сопровождении гида по специальным деревянным настилам, что помогает сохранить древние рисунки. Во время экскурсии специалисты делятся интересными фактами о значении изображений и методах их создания.

Природа вокруг пещеры также необычайно привлекательна. Прогулка вдоль каньона реки Пинтурас, переход через реку и путь к входу в пещеру приносят особое удовольствие. Кроме того, разноцветные скалы — розовые, желтые и оранжевые — в районе Тьерра-де-Колорес идеально подходят для легких пеших прогулок и фотосессий. Близлежащий парк Патагония обогащает путешествие дикой природой, местной фауной и вечерними программами наблюдения за звездами.

Добраться до этого места непросто, но увлекательно. Сначала нужно долететь до Буэнос-Айреса, а затем отправиться в Патагонию. Ближайший населенный пункт — город Перито-Морено, от которого до пещеры около 117 км. Путь проходит по знаменитой трассе Рута 40 или через Бахо-Караколес, а последний участок состоит из гравийной и грунтовой дороги, требующей осторожности. Лучшее время для поездки — весенние и летние месяцы с октября по апрель, так как зимой сильные морозы и снег затрудняют проезд.