Опубликован список самых сильных университетов мира

·38·Мир
Опубликован список самых сильных университетов мира

Центр мировых университетских рейтингов (КВУР) представил список 1000 лучших высших учебных заведений мира на 2025–2026 годы.

Первое место в новом рейтинге вновь занял Гарвардский университет (США). В десятку лучших вошли преимущественно университеты Америки и Великобритании. В частности, высокие позиции заняли Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Кембриджский и Оксфордский университеты, а также Йельский, Пенсильванский и Колумбийский университеты. Замыкает десятку Калифорнийский технологический институт.

Эксперты отмечают, что разрыв между ведущими университетами и остальными продолжает расти. Основным фактором здесь являются научные исследования и инновационная деятельность.

В новый список вошли университеты из более чем 60 стран. Большая их часть приходится на США, Китай и Великобританию. Также достойные места заняли такие страны, как Южная Корея, Италия, Испания, Канада и Австралия.

К сожалению, высшие учебные заведения Узбекистана не вошли в данный рейтинг.

Отмечается, что при составлении рейтинга за основу были взяты такие критерии, как качество образования, уровень трудоустройства выпускников, количество научных работ и их влияние.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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