Опубликован список самых сильных университетов мира

Центр мировых университетских рейтингов (КВУР) представил список 1000 лучших высших учебных заведений мира на 2025–2026 годы.

Первое место в новом рейтинге вновь занял Гарвардский университет (США). В десятку лучших вошли преимущественно университеты Америки и Великобритании. В частности, высокие позиции заняли Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Кембриджский и Оксфордский университеты, а также Йельский, Пенсильванский и Колумбийский университеты. Замыкает десятку Калифорнийский технологический институт.

Эксперты отмечают, что разрыв между ведущими университетами и остальными продолжает расти. Основным фактором здесь являются научные исследования и инновационная деятельность.

В новый список вошли университеты из более чем 60 стран. Большая их часть приходится на США, Китай и Великобританию. Также достойные места заняли такие страны, как Южная Корея, Италия, Испания, Канада и Австралия.

К сожалению, высшие учебные заведения Узбекистана не вошли в данный рейтинг.

Отмечается, что при составлении рейтинга за основу были взяты такие критерии, как качество образования, уровень трудоустройства выпускников, количество научных работ и их влияние.