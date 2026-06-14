Дональд Трамп объявил о скором подписании соглашения с Ираном

На мировой политической арене продолжается развитие исторических событий, которые могут стать «сделкой века» в вопросах международной безопасности и снижения напряженности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что долгожданное мирное соглашение с Ираном может быть оформлено в ближайшие «два-три часа». Известный обозреватель телеканала «Фокс Невс» Трей Ингст, находящийся в прямом контакте с американским лидером, довел это сенсационное заявление до широкой общественности.

По словам Трампа, этот крупный документ сначала будет подписан в электронном виде через современную цифровую систему. После этого, всего в течение одной недели, официальные представители двух стран встретятся лично в «одном из тихих и безопасных уголков Европы» и поставят свои подписи под соглашением.

«Почему Биби сделал это?»: атака Нетаньяху привела Трампа в ярость

Однако этот исторический процесс проходит непросто. Глава Белого дома признал, что провел очень серьезный и жесткий телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы президент США подверг премьер-министра жесткому допросу по поводу неожиданных авиаударов, нанесенных израильской армией по окрестностям Бейрута.

В эксклюзивном интервью популярному израильскому телеканалу «Н12» Дональд Трамп подверг резкой критике действия Нетаньяху, обвинив его в том, что он «действует совершенно неосмотрительно». По мнению президента, именно эта военная атака стала основным фактором, задержавшим процесс заключения соглашения между США и Ираном.

С помощью приведенной ниже аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с политической ситуацией, сложившейся между США, Ираном и Израилем, а также с сегодняшними позициями сторон:

Участник политического процесса / Источник Установленный официальный срок и план Возникшее неожиданное препятствие Личная реакция Трампа Первоначальный формат соглашения Официальная позиция иранской стороны США (Дональд Трамп) 14 июня (Воскресенье) должно было быть подписано Ракетный удар Израиля по окрестностям Бейрута Пришел в ярость, сказал об отсутствии здравого смысла Сначала в электронном виде, затем лично в Европе К подписанию документа в установленный срок не готова Израиль (Б. Нетаньяху) Действовал во время мирных переговоров Заявление о поражении командного центра Хезболлы Оценено как «совершенно неосмотрительно» Задержал переговоры Оказал негативное влияние на процесс

Ужас за час до подписания договора

Дональд Трамп в своем заявлении изданию «Аксиос» еще раз подтвердил, что историческое соглашение с Ираном должно было состояться именно в воскресенье. Он не стал скрывать, что был в шоке, когда советники сообщили ему о мощном ударе Израиля по Бейруту.

Американский лидер выразил свое волнение и протест следующим образом: «Это просто ужас, я не мог поверить своим ушам! Самое обидное, что это событие произошло всего за час до того, как мы должны были поставить подписи под соглашением. Зачем Биби (Нетаньяху) понадобилось совершать эту атаку именно в этот момент? Я был в ярости и открыто сказал ему, что у него не осталось здравого смысла, чтобы правильно оценивать ситуацию».

Также глава США на своей официальной странице в социальной сети «Truth Social» резко осудил военную операцию Тель-Авива рядом с ливанской столицей. При этом Армия обороны Израиля утверждает, что основной целью этого удара было уничтожение командного штаба движения «Хезболла».

Тем не менее, в политических кругах ситуация очень запутанная. Согласно заявлению, распространенному официальным иранским информационным агентством «Фарс», руководство Тегерана сообщило, что пока не готово полностью подписать меморандум о взаимопонимании с США в те сжатые сроки, которые предложил Вашингтон. Мы продолжим следить за развитием событий и тем, принесет ли это глобальное соглашение мир.

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