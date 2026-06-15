Полиция по ошибке застрелила 9-летнюю девочку

В Пакистане сотрудники полиции во время преследования грабителей совершили серьезную ошибку, открыв огонь по другому автомобилю. В результате погибла 9-летняя австралийская девочка, двое членов ее семьи получили ранения. Об этом Те Индепендент сообщило.

Инцидент произошел в городе Чаквал провинции Пенджаб. Как стало известно, ночью 10 июня вооруженные грабители на мотоциклах напали на семью и отобрали у них ювелирные изделия на сумму около 500 тысяч пакистанских рупий (примерно 1800 долларов).

В это время полиция преследовала других преступников. Когда семья после инцидента покидала место происшествия на своем автомобиле, сотрудники, приняв их за подозреваемых, открыли огонь.

По словам представителя полиции, из-за высокой скорости движения автомобиля его ошибочно приняли за машину грабителей, после чего был открыт беспорядочный огонь.

В результате трагедии 9-летняя девочка по имени Хания Ахмед была доставлена в больницу, но спасти ее жизнь не удалось. Отец и брат получили ранения, мать не пострадала.

Позже стало известно, что двое главных подозреваемых были убиты в перестрелке с полицией. В то же время сотрудник полиции был арестован, начато расследование.

Правительство создало совместную следственную группу для изучения инцидента. Заявлено, что в случае доказательства халатности или вины будут приняты строгие правовые меры.

МИД Австралии также сообщил, что семье оказывается консульская помощь.