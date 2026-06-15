Полиция по ошибке застрелила 9-летнюю девочку

·35·Мир
Полиция по ошибке застрелила 9-летнюю девочку

В Пакистане сотрудники полиции во время преследования грабителей совершили серьезную ошибку, открыв огонь по другому автомобилю. В результате погибла 9-летняя австралийская девочка, двое членов ее семьи получили ранения. Об этом Те Индепендент сообщило.

Инцидент произошел в городе Чаквал провинции Пенджаб. Как стало известно, ночью 10 июня вооруженные грабители на мотоциклах напали на семью и отобрали у них ювелирные изделия на сумму около 500 тысяч пакистанских рупий (примерно 1800 долларов).

В это время полиция преследовала других преступников. Когда семья после инцидента покидала место происшествия на своем автомобиле, сотрудники, приняв их за подозреваемых, открыли огонь.

По словам представителя полиции, из-за высокой скорости движения автомобиля его ошибочно приняли за машину грабителей, после чего был открыт беспорядочный огонь.

В результате трагедии 9-летняя девочка по имени Хания Ахмед была доставлена в больницу, но спасти ее жизнь не удалось. Отец и брат получили ранения, мать не пострадала.

Позже стало известно, что двое главных подозреваемых были убиты в перестрелке с полицией. В то же время сотрудник полиции был арестован, начато расследование.

Правительство создало совместную следственную группу для изучения инцидента. Заявлено, что в случае доказательства халатности или вины будут приняты строгие правовые меры.

МИД Австралии также сообщил, что семье оказывается консульская помощь.

ПакистанЧаквалПенджабThe IndependentХания Ахмед
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Великобритания ограничит доступ к социальным сетям для детей до 16 летВеликобритания ограничит доступ к социальным сетям для детей до 16 летСегодня, 13:14Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученыхНаходка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученыхСегодня, 13:09Лавров: «Все мировые войны начинала Европа»Лавров: «Все мировые войны начинала Европа»Сегодня, 13:01Мужчина, который не садился 5 лет: необычный обет вызвал удивлениеМужчина, который не садился 5 лет: необычный обет вызвал удивлениеСегодня, 12:51Зеленский сделал заявление о роли Украины в европейской безопасностиЗеленский сделал заявление о роли Украины в европейской безопасностиСегодня, 11:58Член королевской семьи Норвегии приговорен к тюремному заключению по 40 обвинениям, включая изнасилованиеЧлен королевской семьи Норвегии приговорен к тюремному заключению по 40 обвинениям, включая изнасилованиеСегодня, 11:46
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал