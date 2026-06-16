Сын, «оживший» с помощью ИИ: мать общается с ним уже год

В Китае внимание общественности привлекла удивительная и одновременно спорная история. Стало известно, что 80-летняя женщина в течение года общалась с цифровой копией своего сына, погибшего в автокатастрофе, созданной с помощью искусственного интеллекта.

По имеющимся данным, члены семьи мужчины приняли необычное решение, чтобы не сообщать матери о тяжелой утрате немедленно. На основе фотографий, видео и аудиозаписей покойного они создали его цифрового «клона».

Созданная модель ИИ смогла почти точно воспроизвести не только внешность, но и голос, манеру речи и некоторые привычки умершего. Из-за этого женщина долгое время не подозревала о смерти сына и продолжала общаться с ним как обычно.

Данный случай вызвал широкие дискуссии не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о его этических и психологических аспектах.