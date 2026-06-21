В Боливии введено чрезвычайное положение из-за массовых протестов

·2·Мир
В Боливии введено чрезвычайное положение из-за массовых протестов

Президент Боливии Родриго Пас объявил о введении режима чрезвычайного положения на фоне продолжающихся в стране массовых протестных акций.

Решение было принято с целью разблокирования перекрытых дорог, восстановления транспортного сообщения и устранения проблем с оказанием медицинской помощи населению.

Президент подчеркнул, что перекрытие дорог серьезно влияет на возможность людей добираться до работы, учебы, покупать продукты и вести повседневную жизнь.

«Чрезвычайное положение введено не для того, чтобы нарушить привычный уклад жизни, а для того, чтобы его восстановить», — заявил Родриго Пас.

Протесты в Боливии продолжаются с прошлого месяца. Демонстранты требуют отставки президента, пересмотра условий труда и отмены некоторых законов.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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