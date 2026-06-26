В джунглях найден таинственный город, скрытый тысячу лет

·6·Мир
В джунглях найден таинственный город, скрытый тысячу лет

В густых джунглях Мексики археологи обнаружили еще один уникальный и загадочный город, принадлежавший цивилизации майя. По расчетам ученых, этот город оставался скрытым от глаз людей более тысячи лет.

Сообщается, что находка была сделана в ходе совместной исследовательской экспедиции словенских и мексиканских ученых на территории биосферного заповедника Калакмуль в штате Кампече. Новый археологический памятник получил название Минанбе, что на языке юкатекских майя означает «нет дороги». Это название было выбрано из-за крайней сложности доступа к месту расположения города.

Исследования возглавил археолог Иван Шпрайс из Научно-исследовательского центра Академии наук и искусств Словении. Перед началом полевых работ специалисты проанализировали данные местности, полученные с помощью технологии LiDAR — лазерного сканирования. Именно эти данные указали на возможное наличие древних искусственных сооружений под густым лесным покровом.

В результате раскопок и изучения был определен древний город площадью около 13 гектаров. По предварительным данным, Минанбе был построен в период между 600 и 900 годами нашей эры. На территории города сохранились многочисленные архитектурные сооружения, включая пирамиду высотой 13 метров, возведенную в стиле Рио-Бек, водные резервуары и каменные рельефы с изображениями обрядов обезглавливания.

Археологи отмечают, что находка дошла до нас почти в неповрежденном состоянии. В отличие от многих других городов майя, здесь не обнаружено следов разграбления или незаконных раскопок, что еще больше повышает научную и историческую значимость Минанбе.

По мнению ученых, этот город в свое время был одним из крупных экономических и региональных центров, опиравшихся на сельское хозяйство. Ожидается, что новое открытие сыграет важную роль в раскрытии до сих пор неизученных тайн цивилизации майя.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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