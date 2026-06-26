Ужас в небе: воздушный шар с туристами охватило пламя

В штате Санта-Катарина на юге Бразилии воздушный шар с туристами загорелся во время полета и рухнул на землю. В результате ужасного происшествия погибли восемь человек. Об этом Al Jazeera сообщило издание.

Сообщается, что трагедия произошла 21 июня недалеко от города Прайя-Гранде. На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как шар охвачен пламенем, из него поднимается густой дым, и он падает на землю. Во время пожара два человека выпали из корзины.

По словам главы гражданской полиции Санта-Катарины Улисеса Габриэля, трое погибших скончались, обнимая друг друга. Он назвал эту картину «раздирающей сердце».

По предварительным данным, на борту вместе с пилотом находились в общей сложности 21 человек. 13 из них выжили и были доставлены в ближайшие больницы с травмами различной степени тяжести.

Пилот рассказал, что пожар внезапно начался внутри корзины воздушного шара. Он немедленно попытался посадить шар и приказал пассажирам прыгать при снижении. Однако из-за стремительного распространения огня некоторые не успели покинуть шар.

Организовавшая полет «Sobrevoar» компания заявила, что пилот обладает большим опытом и предпринял все необходимые меры для спасения пассажиров. После инцидента компания приостановила свою деятельность на неопределенный срок.