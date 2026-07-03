Ресторан «Узбекский плов №1» в Киеве был разрушен в результате ракетной атаки

В результате очередной ракетной атаки России по Киеву в столице был полностью разрушен популярный ресторан «Узбекский плов №1». Об этом сообщила администрация заведения.

Сообщается, что ресторан располагался на улице Гарматная в Киеве; в результате атаки здание получило серьезные повреждения и практически превратилось в пепел. К счастью, в момент авиаудара в ресторане не было сотрудников. В связи с этим информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

Администрация ресторана обратилась к клиентам, сообщив, что заведение временно продолжит свою деятельность через филиал, расположенный по адресу: город Киев, улица Гарматная, дом 1.

Для справки, это не первый трагический случай в Украине, связанный с узбекской кухней. В 2022 году в украинском городе Чугуев в результате ракетного удара России погиб 36-летний гражданин Узбекистана Сардор Хакимов, который раздавал плов местным жителям. Он стал жертвой атаки, находясь в подвале и готовясь к приготовлению плова для людей.

Сардор Хакимов с 2000 года жил в городе Северодонецк Луганской области. Позже, в 2014 году, он переехал в город Чугуев, где открыл кухню национальной узбекской еды и магазин специй. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он отправил свою семью в Узбекистан, но сам остался в Чугуеве, продолжая раздавать горячую еду и оказывать помощь местному населению.