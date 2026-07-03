В Ташкенте автомобиль Gentra врезался в дерево

·8·Общество
В Ташкенте автомобиль Gentra врезался в дерево

На проспекте Бунёдкор в Чиланзарском районе города Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Gentra.

По предварительным данным, во время движения перед водителем неожиданно оказался другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, он резко повернул руль направо. Однако автомобиль вышел из-под контроля и врезался в дерево у края дороги.

В результате происшествия автомобиль получил технические повреждения, однако водитель и другие граждане не пострадали. На место происшествия прибыли ответственные службы и изучили ситуацию.

В настоящее время по данному ДТП проводятся следственные мероприятия. Изучаются точные причины и все детали происшествия.

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