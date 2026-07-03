230-летняя традиция: мэр в Мексике женился на крокодиле

В мексиканском городе Сан-Педро-Уамелула вновь прошла необычная традиция, существующая уже 230 лет. В рамках церемонии мэр города Виктор Хьюго Соса обручился с «маленькой принцессой» — самкой каймана. Об этом сообщило издание Джорнада.

Согласно местным легендам, этот обряд символизирует гармонию между природой и человеком. Также считается, что символическая свадьба мэра с крокодилом приносит рыбакам удачу, изобилие и богатый улов в сезоне. Именно поэтому данный обычай торжественно отмечается ежегодно.

Перед церемонией крокодил прошел через специальный религиозный обряд, после чего его облачили в белоснежное свадебное платье. В целях безопасности челюсти рептилии были временно завязаны. Затем под торжественную музыку крокодила пронесли по улицам, после чего состоялась символическая свадебная церемония с мэром города.

Мероприятие посетили сотни местных жителей и туристов. Церемония, прошедшая в атмосфере народного праздника с яркими национальными костюмами и танцами, вновь привлекла внимание общественности как одна из самых интересных и самобытных традиций Мексики.