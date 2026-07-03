Официально начались церемонии прощания с Али Хаменеи

·58·Мир
Официально начались церемонии прощания с Али Хаменеи

Официально начались церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Первые мероприятия проходят в столице страны, городе Тегеран.

Об этом сообщило РБК.

Как сообщается, траурные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля и будут организованы в нескольких городах Ирана. Ожидается, что в церемониях примут участие около 100 официальных делегаций из разных стран мира.

Гробы, покрытые иранскими флагами, и стоящие рядом люди.

Согласно плану, 4–6 июля в Тегеране пройдут церемонии прощания и похороны. 7 июля в городе Кум запланировано проведение траурного шествия. После этого, 8 июля, тело покойного будет перевезено на территорию Ирака, а 9 июля планируется его захоронение в городе Мешхед.

Женщины в черном с портретом Хаменеи идут в торжественной процессии.

Напомним, ранее сообщалось, что 86-летний аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля текущего года в результате ударов, организованных США и Израилем.

Люди в черном собрались вокруг зеленого гроба, вокруг летают бабочки.
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Charos
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