Samsung Galaxy S27 Pro получит мощность Galaxy S26 Ultra в компактном корпусе

Южнокорейский технологический гигант Samsung продолжает работу над своими будущими флагманами. Согласно последним данным, компания планирует совершить революционные изменения в сегменте компактных смартфонов. В частности, ожидается, что модель Galaxy S27 Pro будет оснащена аккумулятором уровня Galaxy S26 Ultra, который значительно больше неё. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

По информации известного инсайдера Шродингер (Фоне Футурист), модель Samsung Galaxy S27 Pro получит аккумулятор емкостью 5000 mAh. Этот показатель обычно был характерен только для самых крупных и дорогих флагманов. Предполагается, что устройство получит экран примерно 6,4 дюйма и по своим техническим возможностям станет почти полной копией версии Ultra, но в более компактном исполнении.

Осторожный подход к новым технологиям

В то время как многие китайские бренды переходят на кремний-углеродные аккумуляторы, Samsung сохраняет осторожность. Компания хочет полностью убедиться в долговечности, безопасности и стабильности массового производства батарей нового типа. Поэтому в модели Galaxy S27 Pro ожидается использование усовершенствованной версии традиционных литий-ионных аккумуляторов с оптимизированным химическим составом.

Экономические факторы также оказывают значительное влияние на решение Samsung. По данным Фоне Футурист, сейчас компания тратит 12–15 миллионов долларов на закупку аккумуляторов для каждого миллиона смартфонов Galaxy С Ultra. При переходе на кремний-углеродные элементы эти затраты могут вырасти до 22–28 миллионов долларов за миллион устройств. Учитывая, что флагманы продаются миллионными тиражами, это станет огромной финансовой нагрузкой для компании.

Камера и другие обновления

Помимо аккумулятора, в селфи-камерах флагманов Samsung ожидаются долгожданные изменения. Впервые за последние пять лет модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будут оснащены обновленными 16-мегапиксельными фронтальными камерами. Это позволит пользователям получать более четкие и качественные снимки.

Напомним, что инсайдер, распространивший эти данные, ранее точно предсказал характеристики Galaxy S26 Plus и дизайн iPhone 20 с закругленным экраном со всех четырех сторон, ожидаемого в 2027 году. Таким образом, прогнозы относительно Galaxy S27 Pro также оцениваются как близкие к реальности.

На рынке Узбекистана смартфоны Samsung традиционно пользуются высоким спросом. Если компания действительно сможет представить батарею емкостью 5000 mAh в компактном корпусе, эта модель может получить сильное преимущество в конкуренции с серией Apple iPhone Pro. Пока же пользователям предстоит наслаждаться максимальными возможностями традиционных литий-ионных технологий.