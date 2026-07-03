Samsung Galaxy S27 Pro получит мощность Galaxy S26 Ultra в компактном корпусе

·55·Технологии
Samsung Galaxy S27 Pro получит мощность Galaxy S26 Ultra в компактном корпусе

Южнокорейский технологический гигант Samsung продолжает работу над своими будущими флагманами. Согласно последним данным, компания планирует совершить революционные изменения в сегменте компактных смартфонов. В частности, ожидается, что модель Galaxy S27 Pro будет оснащена аккумулятором уровня Galaxy S26 Ultra, который значительно больше неё. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

По информации известного инсайдера Шродингер (Фоне Футурист), модель Samsung Galaxy S27 Pro получит аккумулятор емкостью 5000 mAh. Этот показатель обычно был характерен только для самых крупных и дорогих флагманов. Предполагается, что устройство получит экран примерно 6,4 дюйма и по своим техническим возможностям станет почти полной копией версии Ultra, но в более компактном исполнении.

Осторожный подход к новым технологиям

В то время как многие китайские бренды переходят на кремний-углеродные аккумуляторы, Samsung сохраняет осторожность. Компания хочет полностью убедиться в долговечности, безопасности и стабильности массового производства батарей нового типа. Поэтому в модели Galaxy S27 Pro ожидается использование усовершенствованной версии традиционных литий-ионных аккумуляторов с оптимизированным химическим составом.

Экономические факторы также оказывают значительное влияние на решение Samsung. По данным Фоне Футурист, сейчас компания тратит 12–15 миллионов долларов на закупку аккумуляторов для каждого миллиона смартфонов Galaxy С Ultra. При переходе на кремний-углеродные элементы эти затраты могут вырасти до 22–28 миллионов долларов за миллион устройств. Учитывая, что флагманы продаются миллионными тиражами, это станет огромной финансовой нагрузкой для компании.

Камера и другие обновления

Помимо аккумулятора, в селфи-камерах флагманов Samsung ожидаются долгожданные изменения. Впервые за последние пять лет модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будут оснащены обновленными 16-мегапиксельными фронтальными камерами. Это позволит пользователям получать более четкие и качественные снимки.

Напомним, что инсайдер, распространивший эти данные, ранее точно предсказал характеристики Galaxy S26 Plus и дизайн iPhone 20 с закругленным экраном со всех четырех сторон, ожидаемого в 2027 году. Таким образом, прогнозы относительно Galaxy S27 Pro также оцениваются как близкие к реальности.

На рынке Узбекистана смартфоны Samsung традиционно пользуются высоким спросом. Если компания действительно сможет представить батарею емкостью 5000 mAh в компактном корпусе, эта модель может получить сильное преимущество в конкуренции с серией Apple iPhone Pro. Пока же пользователям предстоит наслаждаться максимальными возможностями традиционных литий-ионных технологий.

SamsungGalaxy S27 ProСмартфонТехнологииАккумулятор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Microsoft сделала неожиданный шаг: в браузер Эдге добавили вход через аккаунт GoogleMicrosoft сделала неожиданный шаг: в браузер Эдге добавили вход через аккаунт GoogleСегодня, 17:30Серьезный конкурент Starlink: Amazon запускает свой спутниковый интернетСерьезный конкурент Starlink: Amazon запускает свой спутниковый интернетСегодня, 16:58Самый дорогой смартфон в истории Apple: iPhone Ultra может быть оценен до 3000 долларовСамый дорогой смартфон в истории Apple: iPhone Ultra может быть оценен до 3000 долларовСегодня, 15:59SpaceX Starship Шип 40 в идеальном состоянии после испытаний: частота полетов резко возрастетSpaceX Starship Шип 40 в идеальном состоянии после испытаний: частота полетов резко возрастетСегодня, 15:21Билеты на поезда теперь можно будет купить через мессенджер МаксБилеты на поезда теперь можно будет купить через мессенджер МаксСегодня, 14:58Пользователи iPhone нашли способ восстановить уведомления в мессенджере MaxПользователи iPhone нашли способ восстановить уведомления в мессенджере MaxСегодня, 14:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5