С Эвереста спускают тело, пролежавшее там 30 лет

На вершине Эвереста начинается историческая операция по эвакуации тела, ставшего известным среди альпинистов под названием «Зеленые ботинки». Тело альпиниста, пролежавшее на высоте 8500 метров почти 30 лет, планируется спустить с горы опытными спасателями и шерпами. Вся операция продлится примерно 40 дней.

Тело находится в «зоне смерти» на северном склоне Джомолунгмы, чуть ниже стоянки «Первый шаг». Из-за ярко-зеленых ботинок оно на протяжении многих лет служило важным ориентиром для альпинистов, поднимающихся на Эверест.

Долгие годы высказывались разные предположения о том, кому принадлежит тело. Однако анализ ДНК, проведенный перед началом операции, подтвердил, что это индийский альпинист Дордже Моруп, погибший в 1996 году.

Моруп входил в состав индийской экспедиции 1996 года, которая впервые пыталась покорить Эверест со стороны Тибета. 10 мая семеро альпинистов поднялись вверх, но на высоте 8500 метров началась сильная буря. Четверо вернулись назад, а Моруп и еще двое его спутников продолжили путь. Вечером они сообщили о достижении вершины, но не успели спуститься и погибли от холода и нехватки кислорода.

Тот факт, что на следующий день японские альпинисты встретили их живыми, но не оказали помощи и продолжили свой путь, вызвал большие международные споры. Хотя позже обвинения были отозваны, этот случай остался одним из самых спорных этических вопросов в истории альпинизма.

Специалисты отмечают, что эвакуация тела с высоты 8500 метров считается одной из самых опасных операций в мире. На этой высоте дефицит кислорода, сильный холод и отвесные скалы крайне осложняют любые спасательные работы.

Для справки: сейчас на склонах Эвереста остаются тела почти 200 альпинистов. До большинства из них добраться слишком опасно или слишком дорого. Операция по эвакуации «Зеленых ботинок» расценивается как один из важнейших этапов программы по очистке Эвереста, начатой в конце 2025 года.