Ламин Ямаль сравнялся с результатом Джей-Джея Окочи 28-летней давности

18-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль демонстрирует исторические показатели по дриблингу на ЧМ-2026.

Футболист «Барселоны» повторил самый высокий результат за последние 28 лет по количеству попыток обыграть защитников соперника.

12 попыток дриблинга за каждые 90 минут

Согласно данным Opta, на текущем чемпионате мира Ламин Ямаль в среднем 12 раз пытается обыграть соперника за каждые 90 минут игрового времени.

Это самый высокий показатель, зафиксированный с чемпионата мира 1998 года.

На том турнире аналогичный результат показал звезда сборной Нигерии Джей-Джей Окоча.

Учитывались только те, кто сыграл более 200 минут

В анализе учитывались результаты футболистов, которые провели на поле не менее 200 минут.

Таким образом, Ямаль достиг исторического показателя не за счет короткого отрезка времени, а благодаря стабильной игре на протяжении чемпионата.

Пять успешных дриблингов в матче против Австрии

Испания уверенно обыграла Австрию со счетом 3:0 в 1/16 финале ЧМ-2026.

В этом поединке Ламин Ямаль пять раз успешно обыграл своих оппонентов и был признан лучшим игроком встречи.

Одно из главных оружий Испании

Скорость, техника и смелость Ямаля в ситуациях один на один становятся одним из самых опасных аспектов атак Испании.

18-летний футболист не только помогает своей команде на ЧМ-2026, но и устанавливает личные рекорды, которые войдут в историю мирового футбола.