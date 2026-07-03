Зарплата 1000 евро: Словакия приглашает на работу узбекистанцев

Агентство по миграции Республики Узбекистан сообщило о начале регистрации граждан Узбекистана, желающих работать в Словакии водителями погрузчика.

По сообщению Агентства, в рамках данной программы предлагается всего 70 вакантных рабочих мест. Принятым кандидатам будет выплачиваться заработная плата в размере 1000 евро в месяц на руки. Режим работы организован на основе 5 рабочих дней в неделю по 8 часов в день.

В конкурсе могут принять участие мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. От кандидатов требуются водительское удостоверение категории «B», опыт работы водителем погрузчика не менее 6 месяцев, а также владение русским языком на разговорном уровне.

Работодатель покроет расходы по обеспечению сотрудников жильем, а также оформит для них медицинскую страховку.

Отмечается, что средства, затраченные на рабочую визу и авиабилеты, первоначально оплачиваются самим кандидатом. Однако после официального трудоустройства гражданина в Словакии эти расходы будут компенсированы Агентством по миграции.

По данным Агентства, прием заявок будет прекращен, как только число зарегистрированных кандидатов достигнет 300 человек.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона Агентства по миграции 71 202 33 55 (внутренние номера: 556 и 906).

Напомним, ранее Агентство по миграции и организация Sviluppo Lavoro Italia Министерства труда и социальной политики Италии сообщали о начале отбора граждан Узбекистана на вакантные рабочие места в строительной сфере в Италии.