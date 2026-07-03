В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2

В пятницу у побережья восточной части Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (УСГС). По предварительным данным, официальных сообщений о пострадавших или разрушениях в результате стихийного бедствия не поступало.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 11:31 по местному времени (02:31 по ГМТ). Эпицентр землетрясения находился примерно в 58 километрах к западу от города Тобело в провинции Северное Малуку, на глубине 120 километров.

Умар Аббос, житель города Тернате, расположенного примерно в 114 километрах от эпицентра, рассказал о своих переживаниях во время стихийного бедствия, отметив, что испытал сильный страх.

«Я сидел в придорожном кафе и пил кофе. Вдруг мой стул начал трястись. Я до сих пор не оправился психологически после предыдущих землетрясений, поэтому на мгновение впал в панику», — сказал он агентству AFP.

Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии (БМКГ) сообщило, что после данного землетрясения угрозы цунами не наблюдается. В связи с этим дополнительные меры по эвакуации населения не объявлялись.

Для справки: Индонезия и соседние с ней страны расположены в зоне знаменитого «Огненного кольца» (Ринг оф Фире) Тихого океана. Этот геологический регион, простирающийся от Японии через Юго-Восточную Азию до бассейна Тихого океана, считается одним из самых сейсмически активных в мире из-за активности тектонических плит земной коры и большого количества вулканов. Поэтому здесь часто происходят сильные землетрясения и извержения вулканов.