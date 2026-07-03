Мадонна вернулась в мир музыки с новым альбомом спустя 20 лет

Легенда поп-музыки Мадонна порадовала своих поклонников долгожданной новостью. Официально представлен альбом «Confessions II», который стал логическим продолжением пластинки «Confessions on a Dance Floor», получившей всемирную известность 20 лет назад.

Новый альбом стал 15-м студийным альбомом в творчестве певицы, в него вошли 16 композиций. В рамках проекта Мадонна сотрудничала с рядом известных артистов. В частности, в альбоме yer place песни при участии Сабрины Карпентер, Мартина Гаррикса, Stromae, а также дочери певицы Лолы Леон.

Музыкальные критики также тепло встретили новый релиз. Издание The Guardian оценило его как один из самых успешных альбомов Мадонны за последние двадцать лет, а The Independent признало «Confessions II» одним из ярких образцов современной поп- и танцевальной музыки.

Даже в возрасте 67 лет Мадонна вновь продемонстрировала, что сохранила свой уникальный стиль, мощную сценическую энергию и творческий потенциал.