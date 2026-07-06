Солнце снова установило рекорд: 26 мощных вспышек за сутки

Обновлен рекорд последних двух лет по количеству солнечных вспышек, зафиксированных за одни сутки. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно данным лаборатории, 5 июля в период с 00:00 до 23:59 по московскому времени на Солнце было зафиксировано в общей сложности 26 вспышек класса К и выше. По всемирному координированному времени за этот же период было зарегистрировано 24 вспышки. Специалисты подчеркивают, что этот показатель является самым высоким за последние два года.

Ученые отмечают, что группы пятен на поверхности Солнца, включая крупнейшее за последнее десятилетие пятно под номером 4478, смещаются в западном направлении. Ожидается, что 7 июля оно уйдет на невидимую с Земли сторону Солнца. Если эти пятна сохранятся в течение следующих двух недель, то во второй половине июля они могут снова вернуться в сторону Земли. Однако эксперты отмечают, что вероятность этого довольно низка.

По данным лаборатории, поток рентгеновского излучения, который за последнюю неделю вырос в десять раз, теперь начинает постепенно снижаться. Если на Солнце не появятся новые активные области, ожидается, что к середине недели его активность вернется в относительно спокойный, «спящий» режим.