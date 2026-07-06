На церемонии прощания с Хаменеи прозвучали резкие призывы в адрес Дональда Трампа

Церемония прощания с Али Хаменеи прошла в тегеранском комплексе «Имам Хомейни аль-Мусалла». На церемонии его сыновья Мустафа, Мейсам и Масуд приняли участие в заупокойной молитве, следуя за гробом отца.

При этом Муджтаба Хаменеи, которого называют возможным преемником на посту верховного лидера Ирана, на церемонии не присутствовал.

Сообщается, что вместе с Али Хаменеи были похоронены члены его семьи, включая дочь, зятя, невестку и 14-месячную внучку.

Перед началом похорон выступил поэт Мухаммад Расули. Он сделал резкое заявление в адрес президента США Дональда Трампа, назвав его убийство «обязанностью».

Обращаясь к собравшимся, Мухаммад Расули задался вопросом, почему «худший человек в мире» до сих пор жив. Утверждается, что его выступление было заранее спланировано, и большая часть присутствующих на площади встретила эти слова аплодисментами.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мухаммад Бакир Зулькадр также сообщил, что на церемонии звучали два основных лозунга. По его словам, собравшиеся требовали сопротивления врагам и возмездия за кровь лидера Ирана.

Основную заупокойную молитву провел 97-летний аятолла Джафар Субхани из города Кум.

Молитвы и чтения были посвящены памяти Али Хаменеи и членов его семьи, в том числе невестки Захры Хаддад Адель и 14-месячной внучки Захры Мухаммади Гульпайгани.

Согласно источникам Те Гуардиан, Дональд Трамп выразил сомнение в искренности слез участников церемонии. Он заявил, что считал, будто население страны ненавидит Хаменеи, и предположил, что траурный плач может быть «фальшивым».

Однако журналисты, работавшие на месте событий, отметили, что скорбь участников церемонии была искренней.