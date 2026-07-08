Пламя войны на Ближнем Востоке: США нанесли удары по военным объектам в Иране

·46·Мир
Пламя войны на Ближнем Востоке: США нанесли удары по военным объектам в Иране

Военно-воздушные силы США нанесли мощные авиаудары по более чем 80 крупным военным объектам на территории Ирана. Официальный Вашингтон расценивает этот решительный шаг как жесткий ответ на атаки Ирана на международные торговые суда в Ормузском проливе. Zamin.уз, анализируя ситуацию в регионе, представляет самые важные подробности.

Заявление КЭНТКОМ: что стало целью?

Согласно официальной информации Центрального командования США (КЭНТКОМ), в ходе широкомасштабной военной операции был нанесен серьезный ущерб оборонному потенциалу Ирана. Успешно поражены следующие стратегические объекты:

  • Системы противовоздушной обороны (ПВО);

  • Ракетные комплексы, предназначенные для борьбы с кораблями;

  • Прибрежные радиолокационные станции;

  • Более 60 скоростных военных катеров, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Помимо военных ударов, Белый дом также максимально усилил экономическое давление на Тегеран. После инцидентов в Ормузском проливе администрация США аннулировала специальную лицензию, разрешающую продажу иранской нефти на международном рынке.

Ответ Ирана: обстреляны базы США

Официальный Тегеран назвал эти действия Вашингтона грубым нарушением временных соглашений и режима прекращения огня, достигнутых в июне.

Из заявления Корпуса стражей исламской революции: «По нескольким военным объектам США на Ближнем Востоке были нанесены сокрушительные ответные удары. На подобные агрессивные действия Вашингтона и впредь будет дан самый решительный ответ».

Мировой рынок под угрозой: остановятся ли переговоры?

Как пишет влиятельное издание Те Валл Стрит Джурнал, официальные лица США назвали действия Ирана в проливе «абсолютно неприемлемыми». Несмотря на это, Белый дом не намерен полностью закрывать дверь для дипломатических переговоров с Тегераном.

Основные риски развития ситуации отражены в следующей таблице:

Направление риска

Ожидаемые негативные последствия

Дипломатия

Временное мирное соглашение, достигнутое в июне этого года, может быть полностью сорвано.

Экономика

Военные действия в Ормузском проливе станут серьезным препятствием для международной морской торговли.

Энергетика

Из-за роста напряженности ожидается резкий скачок цен на мировом рынке нефти.

Наблюдатели и международные политические аналитики подчеркивают, что этот конфликт в Ормузском проливе является серьезным испытанием не только для Ближневосточного региона, но и для всей системы глобальной безопасности и международной морской торговли.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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