В Сурхандарье мать разрешила сыну-семикласснику сесть за руль

·62·Общество
В Сурхандарье мать разрешила сыну-семикласснику сесть за руль

В Сурхандарьинской области видео, на котором несовершеннолетнему ребенку разрешили управлять автомобилем, широко распространилось в социальных сетях и вызвало общественный резонанс. Служба безопасности дорожного движения провела проверку по данному факту.

Установлено, что инцидент произошел в Узунском районе Сурхандарьинской области. На видео запечатлено, как ученик 7-го класса управляет автомобилем марки Tracker, а сидящая рядом мать говорит, что гордится тем, что ее сын водит машину.

В ходе проверки выяснилось, что 38-летняя женщина разрешила сыну сесть за руль в честь его дня рождения. Во время беседы школьник рассказал, что вождению его научила мать. Он также отметил, что сейчас больше заинтересован в заработке денег, чем в учебе.

В отношении женщины были приняты меры в соответствии с законодательством. Автомобиль помещен на штрафстоянку, а на мать составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а также за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права на управление.

Ответственные лица напомнили, что допуск несовершеннолетних к управлению автомобилем является не только правонарушением, но и создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения.

СурхандарьяУзунСлужба безопасности дорожного движенияТрекер
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