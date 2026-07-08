ЁуТубер создал роботизированное инвалидное кресло для своего парализованного отца

Известный ЁуТубер, желая облегчить жизнь своему парализованному отцу, создал инновационное роботизированное инвалидное кресло, способное свободно передвигаться даже по горным и неровным дорогам. Устройство за короткое время вызвало большой интерес в социальных сетях.

Проект создан на базе робота-собаки, разработанного китайской компанией Unitree. Чтобы адаптировать робота к потребностям отца, автор установил на него специальное сиденье, рычаги управления, а также фары для передвижения в темное время суток.

Кроме того, было переработано программное обеспечение робота. В результате устройство способно перемещаться по лестницам, неровным дорогам и сложному рельефу гораздо свободнее, чем обычное инвалидное кресло.

Автор отмечает, что проект все еще находится на стадии тестирования. В некоторых случаях робот может потерять равновесие и упасть. Тем не менее, он продолжает работать над совершенствованием устройства, усилением системы безопасности и превращением его в надежное транспортное средство для повседневного использования.