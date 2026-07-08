ЁуТубер создал роботизированное инвалидное кресло для своего парализованного отца

·54·Мир
ЁуТубер создал роботизированное инвалидное кресло для своего парализованного отца

Известный ЁуТубер, желая облегчить жизнь своему парализованному отцу, создал инновационное роботизированное инвалидное кресло, способное свободно передвигаться даже по горным и неровным дорогам. Устройство за короткое время вызвало большой интерес в социальных сетях.

Проект создан на базе робота-собаки, разработанного китайской компанией Unitree. Чтобы адаптировать робота к потребностям отца, автор установил на него специальное сиденье, рычаги управления, а также фары для передвижения в темное время суток.

Кроме того, было переработано программное обеспечение робота. В результате устройство способно перемещаться по лестницам, неровным дорогам и сложному рельефу гораздо свободнее, чем обычное инвалидное кресло.

Автор отмечает, что проект все еще находится на стадии тестирования. В некоторых случаях робот может потерять равновесие и упасть. Тем не менее, он продолжает работать над совершенствованием устройства, усилением системы безопасности и превращением его в надежное транспортное средство для повседневного использования.

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