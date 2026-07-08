Служебный автомобиль или денежная компенсация: что выгоднее для сотрудника

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Служебный автомобиль или денежная компенсация: что выгоднее для сотрудника

В современном мире бизнеса компании предлагают различные социальные пакеты для мотивации сотрудников и удержания квалифицированных кадров. Сегодня выбор между служебным автомобилем, денежной компенсацией или лизингом через удержание из зарплаты (саларй сакрифике) вызывает множество вопросов. Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки, а выбор часто зависит от образа жизни сотрудника и налоговых льгот. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Система служебных автомобилей является одним из самых популярных методов на протяжении десятилетий. Работодатель покупает или арендует автомобиль, а сотрудник может использовать его не только в рабочее время, но и для личных нужд. Главное преимущество этой модели в том, что сотрудник полностью освобождается от непредвиденных расходов, таких как страхование, техническое обслуживание или замена запчастей. Обычно новый автомобиль предоставляется каждые 3-4 года, и по окончании контракта его достаточно просто вернуть.

Экологичные автомобили и налоговые льготы

В последние годы налоговая система для служебных автомобилей направлена на стимулирование транспортных средств с низким уровнем выбросов углерода. По данным БВРЛА, если сотрудник выбирает электромобиль (EV) или подзаряжаемый гибрид (PHEV), его ежемесячные налоговые платежи будут значительно ниже. Это означает, что такие модели, как новый Toyota Camry или Tesla Model 3, обходятся дешевле, чем при оформлении лизинга в частном порядке. Однако выбор здесь может быть ограничен: компания часто устанавливает определенный бренд или комплектацию в зависимости от должности сотрудника.

Схема «саларй сакрифике» или удержание из заработной платы — это своего рода баланс между служебным автомобилем и личным лизингом. В этом случае платеж за лизинг автомобиля вычитается из зарплаты сотрудника до налогообложения. Этот метод позволяет воспользоваться корпоративными скидками работодателя. В результате сотрудник получает возможность ездить на новом автомобиле по цене ниже рыночной. К 2025 году количество автомобилей, полученных по такой схеме, удвоилось, достигнув 226 тысяч, что свидетельствует о привлекательности данного направления.

На что обратить внимание при выборе?

Перед выбором одной из этих систем необходимо учитывать следующие аспекты:

  • Налоговые льготы: Для электромобилей с выбросами менее 50 г/км действуют самые низкие налоговые ставки.
  • Обслуживание: В схемах со служебным автомобилем и удержанием из зарплаты расходы на техобслуживание и страховку обычно включены в пакет.
  • Гибкость: Денежная компенсация дает сотруднику свободу выбора автомобиля любой марки, но все расходы ложатся на плечи самого сотрудника.
  • Увольнение: Если сотрудник покидает компанию, ему придется вернуть служебный автомобиль или машину, полученную в счет зарплаты.
Ожидается, что с популяризацией BYD Han и различных электромобилей на рынке Узбекистана для корпоративных клиентов будут внедрены аналогичные льготные системы. Это послужит не только улучшению экологии, но и повышению привлекательности компаний. При принятии окончательного решения сотруднику рекомендуется тщательно рассчитать свой годовой пробег и энергопотребление выбранного автомобиля.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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