Заказ парашюта в приложении Temu едва не закончился смертью спортсмена
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Финский экстремал Каспер Кумпулайнен решил испытать дешевый парашют, купленный в интернет-магазине. Однако эксперимент оказался гораздо опаснее, чем ожидалось.
Спортсмен прыгнул с высокого утеса, чтобы проверить качество парашюта. Но основной купол не раскрылся полностью и порвался прямо в воздухе. Ситуация могла закончиться трагедией за считанные секунды.
К счастью, в качестве меры предосторожности Кумпулайнен взял с собой запасной парашют. Именно он и спас ему жизнь.
После инцидента спортсмен с иронией заметил, что покупатели подобных товаров вряд ли смогут оставить отзыв во второй раз. Происшествие вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.
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