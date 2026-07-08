Заказ парашюта в приложении Temu едва не закончился смертью спортсмена

·0·Мир
Заказ парашюта в приложении Temu едва не закончился смертью спортсмена

Финский экстремал Каспер Кумпулайнен решил испытать дешевый парашют, купленный в интернет-магазине. Однако эксперимент оказался гораздо опаснее, чем ожидалось.

Спортсмен прыгнул с высокого утеса, чтобы проверить качество парашюта. Но основной купол не раскрылся полностью и порвался прямо в воздухе. Ситуация могла закончиться трагедией за считанные секунды.

К счастью, в качестве меры предосторожности Кумпулайнен взял с собой запасной парашют. Именно он и спас ему жизнь.

После инцидента спортсмен с иронией заметил, что покупатели подобных товаров вряд ли смогут оставить отзыв во второй раз. Происшествие вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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