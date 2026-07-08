Мужчина, проваливший экзамен 139 раз, наконец получил водительские права

В Польше житель страны поразил многих своим упорством в стремлении получить водительское удостоверение. После 139 неудачных попыток, растянувшихся на девять лет, он наконец смог сдать теоретический экзамен по вождению.

Сообщается, что в Польше кандидаты в водители сначала сдают теоретический экзамен на компьютере. Только успешно прошедшие этот этап получают право участвовать в практическом экзамене по вождению.

Мужчина, проживающий в городе Тарнув, пытался сдать этот экзамен с 2017 года. За это время он потратил на пересдачи около 1800 евро. Однако он не отказывался от своей цели даже после каждой очередной неудачи.

Директор Центра дорожного движения в Тарнуве Павел Гургул отметил, что этот случай является ярким примером человеческого терпения и целеустремленности.

Выяснилось, что долгое время кандидат использовал программу для тестирования, которая не содержала полной базы экзаменационных вопросов. После того как он перешел на полную версию, количество его ошибок сократилось, и в конечном итоге он успешно сдал теоретический тест.

Теперь его ждет практический экзамен по вождению. Если он не сможет пройти этот этап, то, согласно законодательству, ему придется снова пересдавать теоретический экзамен.

Интересно, что, хотя этот результат является одной из самых длительных попыток в Польше, он не является национальным рекордом. Ранее был зафиксирован случай, когда житель города Пётркув-Трыбунальский успешно сдал теоретический экзамен по вождению лишь со 163-й попытки спустя 17 лет.