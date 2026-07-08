В Ташкенте угонщик Спарк хотел поставить деньги на матч сборной Португалии
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В Юнусабадском районе Ташкента задержан мужчина, угнавший автомобиль Спарк с территории АЗС.
Как стало известно, подозреваемый планировал разобрать машину на запчасти и продать их. Вырученные деньги он хотел поставить в букмекерской конторе на победу сборной Португалии.
По его словам, с помощью выигрыша от матча Португалии он рассчитывал погасить имеющиеся долги.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили угнанный автомобиль на территории Бектемирского района. Машина возвращена владельцу.
В настоящее время в отношении подозреваемого ведутся следственные действия.
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