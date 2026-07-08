В Ташкенте вынесли приговор мужчине, преследовавшему женщину без штанов

·0·Общество
В Ташкенте вынесли приговор мужчине, преследовавшему женщину без штанов

В Ташкенте вынесен судебный приговор 31-летнему мужчине, который совершил сексуальные домогательства в отношении женщины и преследовал ее, сняв штаны. Инцидент произошел 1 июля текущего года в одном из подземных переходов столицы.

Согласно материалам суда, 1 июля 2026 года около 11:00 правонарушитель, находясь в подземном переходе напротив дома №53 по улице Ш. Руставели в Яккасарайском районе города Ташкента, преградил путь женщине О.Б. Также он совершил сексуальные домогательства в отношении женщины и совершил противоправные действия, сняв штаны и преследуя ее.

По имеющимся данным, собранные по данному факту материалы были рассмотрены судом. В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину в совершении вышеуказанных противоправных действий. Он выразил искреннее раскаяние в содеянном, пообещал впредь не допускать подобных действий и попросил суд о снисхождении.

Изучив материалы дела, суд дал правовую оценку действиям правонарушителя. Согласно решению суда, он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности.

Согласно окончательному решению, правонарушителю назначено наказание в виде 5 суток административного ареста на основании части 1 статьи 41-1 КоАО.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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